جيه بي مورغان يسرّح 40 مصرفياً في أمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

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سرّح بنك «جيه بي مورغان» 40 مصرفياً في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من تباطؤ الأسواق؛ ما أضعف إبرام الصفقات في جميع أنحاء «وول ستريت»، ودفع البنوك إلى تسريح الموظفين.

جاء ذلك على لسان مصدر مطلع لوكالة رويترز، أوضح أن التخفيضات في عدد الموظفي نموذجية بالنظر إلى بيئة العمل، مشيراً إلى أن البنك ما زال يعين المديرين التنفيذيين، والمصرفيين في المجالات الرئيسية.

و«جيه بي مورغان» هو أكبر بنك في الولايات المتحدة، مع إجمالي أصول 3.67 تريليونات دولار. وكان رئيس «جيه بي مورغان» دانييل بينتو حذر الشهر الماضي من انخفاض الإيرادات المصرفية الاستثمارية والتجارية بـ 15 % في الربع الثاني.

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