عرض شراء لأسهم «سبيس إكس» يقيّم الشركة عند 150 مليار دولار

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرح شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك أسهماً داخلية للبيع بسعر من شأنه أن يرفع تقييم الشركة محدودة المُلاك إلى نحو 150 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتعتزم «سبيس إكس» طرح تلك الأسهم للبيع بسعر أكبر من 80 دولاراً للسهم، حسب ما قاله المطلعون على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات. وسيتشابه تقييم الشركة بمبلغ 150 مليار دولار بتقييمها عند 137 مليار دولار الذي أعلن في يناير، عندما جمعت «سبيس إكس» 750 مليون دولار من المستثمرين.

وقال المطلعون إن الشركة لديها 5 مليارات دولار من السيولة في ميزانيتها حالياً، لكن ممثلي «سبيس إكس» لم يعلقوا على الأمر. وقد يتغير حجم عرض الشراء بناءً على الاهتمام من البائعين والمشترين الداخليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز