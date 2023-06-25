«أمازون» تتعهد باستثمار 15 مليار دولار في الهند

المصدر: نيويورك ـ رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون دوت كوم» آندي جاسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماعهما أخيراً إن الشركة سوف تستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.

وأضاف جاسي أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأفاد منشور على مدونة لشركة «أمازون» بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي.

ويأتي الإعلان في أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون «أمازون ويب سيرفيسز» الشهر الماضي إنها سوف تستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.

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