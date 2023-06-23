تباطؤ حاد لنمو منطقة اليورو في يونيو

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو، مع انخفاضه إلى مستوى قريب من الصفر متأثراً بالصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة وفقاً لمؤشر «بي إم آي فلاش» الصادر أمس عن «إس أند بي غلوبل».



وانخفض مؤشر مديري الشراء المحتسب على أساس استطلاعات شركات، إلى 50.3 في يونيو، بعدما كان 52.8 في مايو، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر «ما يشير إلى تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي في المنطقة» على ما أوضحت «ستاندرد أند بورز».



وسجلت فرنسا أضعف أداء في منطقة اليورو في يونيو مع تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ فبراير 2021.



في المقابل، بعد 3 أشهر من الارتفاع القوي، بقي النمو في ألمانيا جامداً.



وأضافت «ستاندرد أند بورز» أن المسح يكشف «عودة ظروف اقتصادية سيئة» في أوروبا «بعد انتعاش قصير للاقتصاد لوحظ في الأشهر الأخيرة».



وقالت المجموعة إن المخاوف بين الشركات في منطقة العملة الموحدة آخذة في الارتفاع.



وأضافت إن يونيو شهد زيادة في المخاوف بشأن نمو الطلب، خصوصاً تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج عن ذلك من احتمالات حدوث ركود في كل من الأسواق المحلية وغيرها.



إلا أن هناك شيئاً إيجابياً في هذا المشهد القاتم وهو «تباطؤ ملحوظ في الضغوط التضخمية» وفق «ستاندرد أند بورز».



لكنّ اقتصاديين قالوا إن بيانات مؤشر مديري الشراء لن تجعل البنك المركزي الأوروبي يعيد النظر في رفع الفائدة.

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