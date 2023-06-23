15 % من المؤسسات الاقتصادية في ألمانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرت في ألمانيا أمس الخميس أنه على الرغم من أن جزءا كبيرا من المؤسسات الاقتصادية في البلاد يعتبر أن استخدام الذكاء الاصطناعي مهم، فإن نسبة من استخدم هذه التقنية لم تتجاوز 15% فقط من هذه المؤسسات.

وتم الاستطلاع بتكليف من جمعية "بيتكوم" الرقمية وشمل 602 مؤسسة اقتصادية.

واتسمت إجابات الشركات المشاركة بالتحفظ على السؤال عن موعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطتها، وأعرب 25% من هذه الشركات عن الأمل في استخدام هذه التكنولوجيا في غضون الأعوام العشرة المقبلة.

وأوضحت النتائج أن نحو ثلث الشركات ترى في الذكاء الاصطناعي مخاطرة أكثر منه فرصة بالنسبة لها.

وأظهرت النتائج أيضا أن الشركات تعتبر الاستخدام العام للتكنولوجيا مهما، إذ قالت نحو 9 من كل 10 شركات ألمانية ترى أهمية كبيرة في استخدام التكنولوجيا حتى تظل قادرة على المنافسة. وشكت 76% من الشركات من قلة استخدام التكنولوجيا.

وحسب النتائج، اعتبر نحو ثلث الشركات أن أماكن عملها حديثة العهد بالرقمنة.

وخلال تقديم الدراسة، قال رالف فينترجرست إن "الشركات أدركت أهمية الرقمنة بالنسبة لمستقبلها. لكنها لا تعرف على ما يبدو كيف ينبغي عليها التعامل مع الرقمنة".

وأضاف فينترجرست أنه إذا كان للرقمنة مثل هذا الدور الكبير، فإنه يجب دعمها والاستثمار فيها، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بعراقيل حسبما أظهرت النتائج إذ إن ترى الشركات أن حماية البيانات ونقص الكوادر الفنية المتخصصة والتمويل تمثل عقبات أمام الرقمنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز