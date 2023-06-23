بنك انجلترا يرفع معدل الفائدة لأعلى نسبة منذ 15 عاماً

المصدر: د ب ا

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رفع بنك انجلترا معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليرتفع من 5ر4% إلى 5%.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن البنك رفع معدل الفائدة إلى 5%، فيما تعد أعلى نسبة منذ 15 عاما، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على صانعي السياسات والحكومة البريطانية للسيطرة على أزمة تكاليف المعيشة.

ومن شأن هذه الخطوة تعميق أزمة الرهن العقاري، حيث أن تكاليف الاقتراض ارتفعت للمرة الـ13 على التوالي.

تمثل نسبة رفع معدل الفائدة التي بلغت 5ر0 نقطة مئوية الأعلى منذ فبراير الماضي.

ويأتي رفع الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى نسبة أعلى من المتوقع خلال مايو الماضي، حيث اضطر استمرار ارتفاع الاسعار صانعي السياسات للتحرك لمحاولة خفض التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%.

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