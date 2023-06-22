إيلون ماسك يبحث مع مودي استثمارات كبيرة محتملة في الهند

المصدر: أ ف ب

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أعلن الملياردير إيلون ماسك أمس الأربعاء أنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور الولايات المتحدة آفاق "استثمارات كبيرة" محتملة في الهند.

وقال مالك توتير والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إن مودي "يدفعنا إلى القيام باستثمارات كبيرة في الهند، وهو أمر نعتزم القيام به، ونحاول تحديد التوقيت المناسب له".

وشرعت نيودلهي أبوابها أمام كبار المستثمرين والشركات العالمية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أبل".

ومنذ ظهور وباء كورونا وسّعت العديد من الشركات وجودها في الهند بهدف خفض اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية والاستفادة من السوق المحلي الضخم للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

واعتبر مودي الذي التقى ماسك في نيويورك بعد وقت قصير من وصوله إلى الولايات المتحدة أن اللقاء كان "رائعا".

وغرد مودي الأربعاء قبل استضافته على عشاء رسمي في البيت الابيض "أجرينا محادثات متعددة الأوجه حول قضايا تمتد من الطاقة إلى الروحانيات".

وقال ماسك إنه من "المعجبين" بمودي، مضيفا "أنا في الواقع متحمس بشدة بشأن مستقبل الهند الواعد أكثر من أي دولة كبيرة في العالم".

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