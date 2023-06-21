ألمانيا ...فشل مفاوضات رفع أجور عمال السكك الحديدية

المصدر: د ب ا

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أعلن اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل"إى في جي" في ألمانيا، اليوم الأربعاء، فشل المفاوضات مع الشركة المشغلة لخطوط السكك الحديدية "دويتشه بان" بشأن رفع الأجور.

وبدأت المحادثات بين الاتحاد والشركة المشغلة في نهاية شهر فبراير الماضي بشأن أجور العاملين في العشرات من الشركات وبصفة خاصة دويتشه بان.

ويعتزم المجلس الفيدرالي للاتحاد بحث خطواته المقبلة غدا الخميس. وتتراوح الخيارات من تنظيم إضرابات إلى أجل غير مسمي، إلى إجراء توافقي سوف يقوم بموجبه محكم أو أكثر بمحاولة للتوسط بين الأطراف المشاركة في الحوار.

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