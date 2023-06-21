مقاضاة أمازون بسبب منع العملاء من إلغاء خدمة برايم المدفوعة

المصدر: د ب ا

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أقامت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية اليوم الأربعاء دعوى ضد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم، بتهمة خداع العملاء وإغرائهم بالاشتراك في خدمة برايم الممتازة، ثم تعمد وضع عراقيل أمام إلغاء الاشتراك.

وأقامت الهيئة المعنية بحماية المستهلكين في الولايات المتحدة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في ولاية واشنطن بدعوى أن موقع أمازون يخدع المستخدمين للاشتراك في خدمة برايم التي تبلغ رسوم اشتراكها 139 دولارا سنويا، للاستفادة من عدة مزايا منها التسليم السريع المجاني للمشتريات واستخدام خدمة البث المباشر وإمكانية الاستماع إلى ما يصل إلى 100 مليون أغنية.

وتقول الهيئة إنها اكتشفت صعوبة عملية إلغاء الاشتراك في خدمة برايم مع إلزام المستخدم بإنجاز عدد كبير من الخطوات، مضيفة أن أمازون أشارت إلى هذه العراقيل في تعاملاتها الداخلية باسم الإلياذة.

وقالت الهيئة في شكواها إن مشتركي خدمة برايم يضطرون لتصفح 5 صفحات على موقع الخدمة في أجهزة الكمبيوتر المكتبي أو 6 صفحات في تطبيق برايم للأجهزة الذكية لإلغاء الاشتراك.

كما تدعي الهيئة أن أمازون فشلت في تسليم المعلومات التي طلبها المحققون واستغرقت 18 شهرا لكي تقدم لها المستندات والمعلومات المطلوبة.

وقالت الهيئة إن تكتيكات أمازون تنتهك قانون حماية المستهلك الصادر عام 2010 بهدف حماية المتسوقين عبر الإنترنت.

ويبلغ عدد المشتركين في خدمة أمازون برايم حتى نهاية مارس الماضي حوالي 167 مليون مشترك وهو نفس عدد المشتركين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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