الصين تمدد الإعفاءات الضريبية لسيارات الطاقة النظيفة إلى 2027

المصدر: د.ب.أ

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أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، تمديد الإعفاءات الضريبية للمستهلكين الذين يشترون سيارات تعمل بمصادر الطاقة النظيفة حتى نهاية 2027.

وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات الضريبية بنحو 520 مليار يوان (72.3 مليار دولار) طوال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة أعلنت هذه الخطوة في إيجاز صحافي نشر اليوم في بكين، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات تستهدف زيادة الإنتاج والمبيعات في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وقال شين جوبين المسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إنه رغم تحقيق الصين إنجازات في صناعة سيارات الطاقة النظيفة، مازال القطاع يواجه مشكلات منها عدم كفاية الإمدادات من المكونات التكنولوجية الحيوية وعدم تكافؤ التطور في السوق، وهذه المشكلات تحتاج إلى إجراءات للتعامل معها.

وفي حين تخضع السيارات الجديدة في الصين لضريبة مبيعات نسبتها 10% فإن هذه الضريبة لا تطبق على سيارات الطاقة النظيفة منذ 2014.

وتم تمديد الإعفاء مؤخرا حتى نهاية 2023 قبل أن تعلن الحكومة اليوم تمديد الإعفاء حتى نهاية 2025 للسيارات التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان (41.7 ألف دولار) والتي لا تسع أكثر من 8 ركاب، فيما سيستمر الإعفاء حتى نهاية 2027 للسيارات التي يقل سعرها عن 150 ألف يوان.

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