فيديكس الأمريكية تعلن زيادة في أرباح الربع الأخير

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة فيديكس الأمريكية لتوصيل الطرود أمس الثلاثاء عن زيادة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي، تجاوزت التوقعات.

كما أعلنت الشركة أن المدير المالي مايك لينز يخطط للتقاعد.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 54ر1 مليار دولار أو 05ر6 دولارات للسهم الواحد، مقابل 558 مليون دولار أو 13ر2 دولار للسهم الواحد في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت شركة فيديكس عن أرباح معدلة بلغت 25ر1 مليار دولار أو 94ر4 دولارات للسهم الواحد لهذه الفترة. وكان محللون يتوقعون أن تربح الشركة 89ر4 دولارات للسهم في المتوسط.

وبلغت إيرادات الشركة لذلك الربع 93ر21 مليار دولار، ارتفاعا من 39ر24 مليار دولار في العام الماضي. وأجمع المحللون على تقدير الإيرادات بـ 67ر22 مليار دولار في هذا الربع.

وبالتطلع إلى عام 2024 بأكمله، تتوقع الشركة أرباحا معدلة تتراوح من 50ر16 دولار إلى 50ر18 دولارا للسهم الواحد. ويقدر المحللون حاليا الأرباح بمبلغ 36ر18 دولارا للسهم.

وبشكل منفصل، أعلنت فيديكس أن مايكل لينز سيتقاعد من منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي اعتبارا من 31 يوليو 2023. ويجري بحث خارجي عن خليفته. وسيعمل لينز مستشارا أول في فيديكس حتى 31 ديسمبر 2023، لضمان عملية انتقال سلسة.

وتم تعيين لينز في منصب المدير المالي في مارس 2020 وساعد في قيادة الشركة خلال الجائحة العالمية. كما ساعدت قيادته في إرساء الأساس للدمج القادم للشركات العاملة الأساسية للشركة في فيديكس واحدة.

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