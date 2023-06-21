شركة فيريتي لصناعة اليخوت في طريقها للإدراج ببورصة ميلانو

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة ويشاي جروب الصينية المساهم الرئيسي في شركة صناعة اليخوت الفاخرة الإيطالية فيريتي إدراج سهم الأخيرة في بورصة ميلانو للأوراق المالية لجمع حوالي 268 مليون يورو (292 مليون دولار).

وبحسب بيان صادر عن الشركة الصينية فإنها تبحث بيع ما يصل إلى 1ر26% من أسهم الشركة من خلال طرح عام أولي في بورصة ميلانو، مع إمكانية زيادة الحصة المباعة إلى 75ر28% إذا جاء الطلب على الاكتتاب في الطرح كبيرا.

وارتفع سعر سهم فيريتي في تعاملات بورصة هونغ كونغ بنسبة 13% من طرحه في البورصة في مارس من العام الماضي.



يذكر أن ويشاي جروب تمتلك حاليا 75ر63% من أسهم شركة صناعة اليخوت من خلال شركة فيريتي إنترناشونال هولدنغ. وتنتج فيريتي عدة علامات تجارية مثل فيريتي يخت وإيتاما وولي وريفا، وحققت شهرتها من خلال امتلاك شخصيات شهيرة ليخوتها مثل النجم الأمريكي جورج كولوني.

يذكر أن طرح أسهم فيريتي في بورصة هونغ كونغ في مارس من العام الماضي حقق حصيلة بلغت 257 مليون دولار بحسب تقديرات بلومبرغ.

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