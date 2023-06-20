«علي بابا» تختار رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: د.ب.أ

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أعلنت مجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا جروب، اليوم الثلاثاء، اختيار إيدي يونجمينج وو كرئيس تنفيذي للمجموعة، خلفاً للرئيس الحالي دانيل شانج اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل.

يذكر أن وو يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركتي تاوباو، وتي مول جروب التابعتين للمجموعة، وسيحل محل شانج في مجلس مديري علي بابا جروب.

واختارت المجموعة، في الوقت نفسه، جوزيف تساي، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة حالياً، لشغل منصب رئيس مجلس الإدرة خلفا لشانج.

وسيستمر وو إلى جانب دوره الجديد كرئيس تنفيذي في عمله كرئيس لمجلس إدارة منصتي التجارة الإلكترونية تابوباو وتي مول.

وبعد تنفيذ التغييرات سيستمر شانج في رئاسة شركة علي بابا كلاود إنتيليجانس جروب، باعتباره رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

يذكر أن شانج الذي انضم إلى مجموعة علي بابا جروب في 2007 يشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها منذ 8 سنوات ومنصب رئيس مجلس الإدارة منذ 4 سنوات.

وأشارت مجموعة علي بابا، إلى أن وو هو أحد الشركاء المؤسسين لها وعضو في مؤسسة علي بابا بارتنرشيب، ورئيس مجلس إدارة تاوباو وتي مول منذ مايو الماضي.

كما عمل كمدير تكنولوجي لشركة علي باي لخدمات الدفع الإلكتروني منذ ديسمبر 2004 ضمن وظائف عديدة شغلها داخل المجموعة الصينية.



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