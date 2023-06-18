صادرات صناعة الليثيوم في الأرجنتين تسجل رقماً قياسياً

المصدر: د ب ا

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ازدهرت صناعة الليثيوم في الأرجنتين لمستوى قياسي، حيث ارتفعت الصادرات إلى ما قيمته 60 مليون دولار في مايو، بارتفاع 17% مقارنة بنفس الشهر قبل عام، حسبما أفادت هيئة التعدين في البلاد.

ويمثل الليثيوم 19% من صادرات التعدين خلال مايو، حسبما ذكرت الأمانة العامة لهيئة التعدين أمس السبت في نشرة صحفية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس السبت أن الأرجنتين أصبحت منتج الليثيوم الأسرع نموا في العالم. ولديها ثلاثة مناجم ليثيوم نشطة و38 يجري تطويرها.

وتأتي قوة الأرجنتين في الصناعة وسط صراع عالمي عنيف على المعادن الرئيسية المستخدمة في السيارات الكهربائية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت قيمة صادرات الليثيوم بين يناير ومايو إلى 369 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 84% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولتسجل رقما قياسيا لهذه الأشهر الخمسة، وفقا للأمانة العامة لهيئة التعدين.

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