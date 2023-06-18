الدين العام الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار للمرة الأولى

المصدر: دبي - وكالات

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ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات قياسية، بعد أقل من أسبوعين من توقيع الرئيس جو بايدن على قانون يعلق سقف الديون، وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الاقتراض الفيدرالي بلغ 32.04 تريليون دولار.

وبعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع أصبح قانوناً في الثالث من يونيو الجاري بلغ إجمالي الدين المحلي 31.47 تريليون دولار، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 32.04 تريليون دولار.

وبعد تعليق سقف الديون بيوم واحد قفز الاقتراض الفيدرالي ما يقرب من 400 مليار دولار، مما يعكس احتياجات الاقتراض المكبوتة مثل مدفوعات خطط تقاعد العمال الفيدرالية، التي أخرتها وزارة الخزانة لتجنب تجاوز سقف الديون.

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