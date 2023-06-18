«بيتكوين» تقود موجة تصحيح في سوق العملات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت معظم أسعار العملات الرقمية ارتفاعاً أمس وقادت «بيتكوين» صعود السوق.

وارتفع سعر بيتكوين خلال التعاملات بنسبة 2.72% إلى 26,255.3 دولاراً. وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 509 مليارات دولار. وزاد حجم التداولات على بيتكوين إلى 16.24 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كذلك ارتفع سعر عملة إيثيريوم بنسبة 3.10% إلى 1718.92 دولاراً. وارتفع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 0.63% ليسجل 239.59 دولاراً. بينما تراجع سعر عملة ريبل بنسبة 1.78% ليسجل 0.47180 دولار. وارتفع سعر عملة كاردانو بنسبة 0.42% ليبلغ 0.2624 دولار. وارتفع سعر عملة دوغكوين بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 0.061943 دولار.

ورغم هذا الصعود، شهدت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال التداولات تراجعاً إلى 1.03 تريليون دولار، وذلك مقابل ارتفاع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 36.12 مليار دولار.

وتعافت بيتكوين جزئياً من الكبوة الكبيرة التي تعرض لها قطاع التشفير خلال العام الماضي، لكن الارتفاع الذي حققته في بداية هذا العام تراجع إلى 51 %، وسط عرقلة الحملة الأمريكية التنظيمية لانتعاش السوق ومحدودية السيولة.

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