الذهب يرتفع مع تدنّي مستوى الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفع الذهب، أمس، بعدما حوّم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1964.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات في طريقه للارتفاع 0.2 % خلال الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1976.70 دولاراً. وارتفع مؤشر الدولار لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي) يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون رفع الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 24.01 دولاراً وزاد البلاتين 0.1 % إلى 986.59 دولاراً. وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1393.40 دولاراً .

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