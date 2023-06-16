انحسار مخاوف رفع الفائدة تدعم «وول ستريت»

المصدر: عواصم – رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية مرتفعة أمس وسط بوادر على انحسار ضغوط الأسعار والمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد مما رفع الآمال في أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حملة التشديد النقدي قريباً.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 55.96 نقطة أو 0.16 % إلى 34464.02 نقطة عند الفتح، وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 15.11 نقطة أو 0.34 % عند 4440.95 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 76.25نقطة أو 0.55 % إلى 13859.07 نقطة.

وصعدت الأسهم الأوروبية عند الفتح مدعومة بمكاسب تصدرها قطاع الرعاية الصحية في نهاية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5 %.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 معاملات الخميس منخفضاً بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض ولوح بتشديد أكبر للسياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، بعد يوم من تعليق البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى له في 3 عقود وحقق مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي إذ رحب المستثمرون بتمسك البنك المركزي الياباني بسياسة التيسير النقدي دون تغيير.

وأوفى بنك اليابان بتعهده بمواصلة التحفيز الهائل للاقتصاد. وارتفع نيكاي 0.7 % إلى 33706 نقاط عند الإغلاق بعد أن لامس أعلى مستوى في 33 عاماً في أواخر التعاملات.

وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 4.5 %، وارتفع على مدى 10 أسابيع متتالية 22 % ليسجل أطول فترة صعود في 11 عاماً.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 % أمس و3.4 % خلال الأسبوع. وانخفض الين قليلاً فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بعض الشيء عقب تصريحات بنك اليابان.

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