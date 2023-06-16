إيرباص تركز على تطوير الطائرات الحالية بدلاً من صنع جديدة

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ذكرت شركة «إيرباص إس إي» أن المكاسب المتعلقة بالكفاءة، في المستقبل القريب، ستأتي من تحسين الطائرات الحالية والبنية التحتية، بدلاً من طراز جديدة، كلياً، مما يشير إلى أن الشركة المصنعة للطائرت لا تزال بعيدة عن استخدام التقنيات المستقبلية الشاملة.

وقال كريستيان شيرير، كبير المسؤولين التجاريين لشركة إيرباص، في اجتماع في باريس: «ليس هناك برنامج جديد للطائرات»، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس. وأضاف: «ما نعمل عليه اليوم هو اللعب بالأوراق الموجودة في أيدينا وهي كثيرة».

وقال شيرير: إن حوالي 75 % من الأسطول العالمي لا يزال يعمل بمحركات أقدم، من النماذج الحالية، مثل «إيه.320 نيو» أو «737 ماكس» لشركة «بوينج». والتحول إلى محطات توليد الطاقة الأحدث «قفزة كبيرة إلى الأمام» لتقليص البصمة الكربونية للصناعة.

وأضاف: إنّ «الورقة الأولى في أيدينا هي الطائرات من الجيل الجديد، التي ننتجها بأسرع ما يمكن». وبينما تنتج شركة «إيرباص» طائرات بأسرع ما يمكن، فإن الصناعة مازالت تعاني قيوداً في سلسلة التوريد، بعد الجائحة، مما يجعل الزيادة السريعة في الإنتاج أكثر صعوبة.

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