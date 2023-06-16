الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط توقعات رفع الفائدة

المصدر: البيان

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الخميس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن في ماريكس "يكافح الذهب للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد. لذا، فهي تزيل الحافز لشراء الذهب نوعا ما لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق".

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة نسبتها 72 بالمئة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، مما حد من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيرا يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل نيسان.

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