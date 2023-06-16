النفط يرتفع 3 % بدعم بيانات المصافي الصينية

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط نحو 3 % أمس بفضل انخفاض الدولار وقفزة في استهلاك المصافي للخام في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4 %، إلى 75.67 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.35 دولار، أو ما يعادل 3.4 %، ليغلق عند 70.62 دولاراً وهذا أعلى مستوى إغلاق لكل من الخامين منذ 8 من يونيو الجاري. وتلقت السوق دعماً، إذ أثرت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، والتي فاقت التوقعات، على مؤشر الدولار. وأظهرت بيانات، أمس، أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قفز 15.4 %عنه قبل عام، مسجلاً ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز