صفقة دمج «فودافون» و«هوتشيسون» بـ19 مليار دولار

المصدر: (لندن - رويترز)

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أعلنت شركتا «فودافون» و«سي.كيه هوتشيسون» عن صفقة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) لدمج أنشطتهما في قطاع تشغيل الهواتف المحمولة في بريطانيا، وأعلنتا أن إنشاء شركة رائدة جديدة للسوق من شأنه أن يعزز المنافسة والاستثمار في البلاد.

وكانت الشركتان قد كشفتا عن محادثاتهما في أكتوبر، وسوف تخضع الصفقة لتدقيق مطول من جانب هيئة المنافسة والأسواق البريطانية لمعرفة ما إذا كان إيجاد شركة لديها 27 مليون عميل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات الهاتف المحمول.

وقالت الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «فودافون» مارجريتا ديلا فالي، إن الصفقة ستغير قواعد اللعبة في السوق المحلية، مضيفة أنها أنباء طيبة للعملاء والمنافسين.

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