زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي تهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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غيرت أسعار النفط مسارها إلى الانخفاض، إذ بددت الزيادة الكبيرة والمفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي توقعات نمو الطلب وطغت على حالة التفاؤل باحتمال ألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مؤقتاً.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سِنْتين، أو 0.01% إلى 74.27 دولاراً للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 69.32 دولاراً للبرميل. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 3% الثلاثاء وسط آمال في ارتفاع الطلب على الوقود بعد خفض البنك المركزي الصيني فائدة الإقراض قصير الأجل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو. وكان محللون قد توقعوا انخفاضها 500 ألف برميل في وقت سابق. كما ارتفعت مخزونات البنزين والديزل بأكثر من المتوقع.

ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.

وقال المحلل فيل فلين لدى «برايس جروب»: «اليوم سيتحدد النفط وفقاً للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة. يجري تسعير السوق حالياً على نطاق واسع استناداً إلى أن المجلس الاحتياطي الاتحادي سيوقف مؤقتاً دورة رفع أسعار الفائدة التاريخية، وهو ما يدعم أسعار النفط».

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