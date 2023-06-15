«جيه بي مورجان»: حان وقت التحول إلى السندات

المصدر: (دبي - وكالات)

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قال كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في وحدة «جيه بي مورجان» لإدارة الأصول، إن الوقت حان للخروج من «فخ الكاش» لصناديق النقد والانتقال إلى السندات.

وذكر بوب ميشيل، وهو أحد المحللين الأكثر شهرة في «وول ستريت» خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أن ذلك يرجع لحقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لإيقاف حملة رفع أسعار الفائدة، ثم سيبدأ تخفيضها في أقرب وقت في سبتمبر.

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في وحدة «جيه بي مورجان»: إذا كنا على حق ورأينا آخر رفع لمعدل الفائدة وبدأ السوق في التسعير وفقاً لتوقعات خفضها لاحقاً، ثم بدأ الفيدرالي في خفضها فعلاً، فإن عائدات الكاش تلك ستبدأ في التبخر.

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