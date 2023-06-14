«إيرباص» تتوقع تسليم 40 ألفا و850 طائرة خلال عقدين

المصدر: باريس - د.ب.أ

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توقعت شركة «إيرباص سي إي» لصناعة السيارات، تسليم 40 ألفا و850 طائرة جديدة على مدار العقدين المقبلين لعملاء خاصة في آسيا، يرغبون في توسيع أسطولهم والتحول لطرازات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن إيرباص تتوقع ارتفاع أسطول طائراتها عالميا بأكثر من الضعف حتى عام 2042 ليصل إلى 46 ألفا و560 طائرة.

وأضافت الشركة، أن الكتلة الكبرى للنمو سوف تأتي من الصين وبقية آسيا. يشار إلى أن قطاع الطيران يشهد ارتفاعاً في الطلب بعد إجراءات الإغلاق في ذروة جائحة كورونا.

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