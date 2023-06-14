ارتفاع سهم أوراكل إلى مستوى قياسي بفضل النتائج ربع السنوية

المصدر: د ب ا

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ارتفع سعر سهم شركة البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة أوراكل خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد بعد إعلان الشركة توقعها استمرار نمو الطلب على خدمات الحوسبة السحابية خلال العام المالي المقبل.

وذكرت الشركة أن مبيعات قطاع الحوسبة السحابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 54% إلى 4ر4 مليارات دولار بعد ارتفاعها خلال الربع الثالث من العام بنسبة 45% سنويا.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو إلى 8ر13 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين بعد إغلاق البورصة الأمريكية. كما استفادت الشركة من الضجة المتزايدة حول التطبيقات ذات الذكاء الاصطناعي في أرباحها النهائية.

وربحت أوراكل 3ر3 مليارات دولار، بزيادة 4% عن العام الماضي.

وتجاوزت الأرقام الفصلية توقعات السوق. وارتفع سعر السهم بأكثر من 4% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر سهم أوراكل ارتفع بنسبة 5ر6% إلى 99ر123 دولارا، في حين ارتفع سعر السهم منذ بداية العام الحالي بنسبة 42%، مقابل ارتفع مؤشر آي شيرز لأسهم صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال التكنولوجيا بنسبة 32% .

وقال راميو لينشو المحلل في بنك باركليز "نرى الأسهم تحافظ على زخمها الإيجابي، مع استمرار نمو الطلب على خدمات الحوسبة السحابية المدفوع جزئيا باستمرار الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وقالت أوراكل الموجود مقرها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية إن إيرادات البنية التحتية للحوسبة السحابية زادت بنسبة 76% إلى 4ر1 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مايو الماضي. وقفزت مبيعات تطبيقات الحوسبة السحابية بنسبة 45% إلى 3 مليارات دولار.

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