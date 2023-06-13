أسعار النفط تقفز أكثر من 3% عند التسوية

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قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء على أمل زيادة الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر فائدة الإقراض قصير الأجل للمرة الأولى في 10 أشهر، مما رفع أسعار النفط الخام بعد خسائر فادحة في الجلسة السابقة.

كان خفض الفائدة بهدف دعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.45 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 74.29 دولارا للبرميل عند التسوية بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.30 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 69.42 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الخام أمس الاثنين بنحو أربعة بالمئة لأسباب منها مخاوف متعلقة بالاقتصاد الصيني بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.

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