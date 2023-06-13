الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أنباء عن تسجيل أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين، مما عزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.

ونزل مؤشر الدولار إلى 103.04 بعد صدور البيانات، وكان أحدث تداول له منخفضا 0.3 بالمئة عند 103.21.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0795 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.0824 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.

وارتفع الدولار أمام الين 0.2 بالمئة إلى 139.91 ين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4 بالمئة في أبريل .

وفي 12 شهرا حتى مايو ، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس آذار 2021 وجاءت بعد زيادة 4.9 بالمئة في أبريل .

وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 1.2621 دولار، وارتفع في أحدث تداول 0.9 بالمئة إلى 1.2618 دولار إذ يراهن المتداولون على أن بنك إنجلترا المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بأعلى مما كان متوقعا في السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز