أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع التكنولوجيا

المصدر: برلين - رويترز

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا، وسط تفاؤل متزايد بألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، مع صعود مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 %.

ويأمل المستثمرون في أن تُظهر بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، تراجعاً في الأسعار في شهر مايو، ما سيعزز الرهانات على عدم رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة حينما يصدر قراره غداً الأربعاء.

وقفز سهم إمبريسر 5.2 % متصدراً الأسهم على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات، بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.

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