نيكي يغلق فوق 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، ليغلق فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً، مدعوما بأسهم التكنولوجيا، وسط توقعات بتدفق الاستثمارات على شركات صناعة الرقائق.

وواصل المؤشر ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي وزاد 1.8% إلى 33018.65 نقطة، متجاوزاً المستوى النفسي المهم للمرة الأولى منذ يوليو 1990. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 % ليغلق عند 2264.79 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة سوفت بنك كورب، 5.25 % بفضل أنباء عن احتمال دخولها في مشروع ذكاء اصطناعي مع شركة أوبن إيه.آي المشغلة لتقنية تشات جي.بي.تي، وأن وحدتها لأشباه الموصلات (آرم) تجري محادثات استثمارية مع شركة إنتل كورب.

وارتفع سهم شركة أدفانتيست كورب لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.79 %. وقفز سهم تويوتا موتور كورب 4.99 %، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات خططا لتسويق الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية اعتباراً من عام 2026.

ومن بين شركات مؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 170 شركة، بينما تراجعت أسهم 54 شركة. وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات 3.4 %، مسجلاً أفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وتصدر مؤشر شركات صناعة الورق الخاسرين، منخفضاً 1.05 %.

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