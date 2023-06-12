«يو بي إس» السويسري يكمل الاستحواذ على كريدي سويس

المصدر: زيورخ - د ب أ

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أكمل بنك «يو بي إس» السويسري، أمس، استحواذه على منافسه المتعثر «كريدي سويس».

وقال البنك السويسري العملاق «يو بي إس»، في خطاب مفتوح، نُشر في العديد من الصحف، إن «يو بي إس أكمل الاستحواذ على كريدي سويس، متخطياً بذلك مرحلة مهمة».

وقال البنك إن ذلك «بداية لفصل جديد من رحلتنا المشتركة»، بالنسبة إلى «يو بي إس»، والمركز المالي السويسري وصناعة المال العالمية.

وأضاف أن البنك سيجمع الخبرة والحجم والقيادة في إدارة الثروة، لإقامة شركة مشتركة أكثر قوة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان تحقيق ظروف مستقرة.

وقال «يو بي إس» في بيان، إن «أولويتنا الأولى تظل كما هي: خدمة عملائنا بامتياز». وقال البنك إنه سيركز على العملاء- الأفراد وأرباب العمل والشركات- ومساعدتهم في حماية ثرواتهم وتعزيزها، وتحقيق أهدافهم.

كان البنك ذكر الأسبوع الماضي أنه يعتزم إتمام عملية الاستحواذ اليوم الاثنين.

ووقع «يو بي إس» والحكومة السويسرية على الاتفاق الضروري بشأن ضمانات الخسائر الناجمة عن عملية الشراء يوم الجمعة الماضي.

ومن المرجح أن يكون اليوم الاثنين، هو يوم التداول الأخير لأسهم كريدي سويس بالبورصة السويسرية.

واشترى «يو بي إس»، كريدي سويس في مارس الماضي، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليارات دولار)، في صفقة إنقاذ طارئة، نالت دعم البنك الوطني السويسري «المركزي»، الذي قدم مساعدة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك إلى كلا البنكين.

وجاء الاستحواذ على ثاني أكبر البنوك في سويسرا، في أعقاب فضائح وانتقادات لإدارة المخاطر السيئة، وخروج أموال بمئات المليارات.

ويعتبر الاستحواذ أكبر عملية اندماج بالقطاع المصرفي في أوروبا، منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.

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