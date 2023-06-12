وزير الطاقة السعودي: اتفاق «أوبك+» يضمن إصلاحاً شاملاً

المصدر: الرياض - رويترز

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قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن اتفاق تحالف لـ «أوبك+» الأخير تضمن إصلاحاً شاملاً بينما يعمل التحالف لمواجهة أوجه الغموض في السوق.

وأضاف في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في العاصمة السعودية الرياض، عندما سُئل عما يراه ضرورياً لتحقيق استقرار السوق: «هذا هو سبب توصلنا لهذا الاتفاق».

وذكر أنه بينما كانت السوق الفورية تعطي بعض الإشارات كانت سوق العقود الآجلة تقول عكس ذلك، مما يعني أن تحالف «أوبك+» يجب أن يظل في حالة استعداد.

وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر في «أوبك»، عن خفض طوعي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً لشهر يوليو خلال اجتماع «أوبك+» في فيينا الأسبوع الماضي.

كما خفض التكتل هدف الإنتاج الجماعي لعام 2024 ومددت الدول التسع المشاركة في التخفيضات الطوعية هذه التخفيضات التي تم الإعلان عنها في أبريل حتى نهاية عام 2024.

وقال وزير الطاقة السعودي إن اتفاق «أوبك+» الجديد سيكون مجزياً لأولئك الذين يستثمرون لزيادة طاقتهم الإنتاجية.

وقللت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي من رد فعل سوق النفط على تعهد المملكة بخفض الإمدادات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

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