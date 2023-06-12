القروض والسندات الخضراء بالصين ضمن الأعلى عالمياً

المصدر: (بكين - شينخوا)

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طبقت الصين نظام سوق تمويل أخضر متعدد المستويات، حيث تحتل كل من القروض والسندات الخضراء القائمة، مرتبة بين الأعلى على مستوى العالم، حسبما ذكر البنك المركزي في البلاد.

وتجاوزت القروض الخضراء القائمة لدى البلاد باليوان والعملات الأجنبية 25 تريليون يوان (حوالي 3.52 تريليونات دولار)، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما تجاوزت سنداتها الخضراء القائمة 1.5 تريليون يوان، حسبما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي). وشدد يي قانغ، محافظ البنك، على الدور المهم للتمويل الأخضر، قائلاً إن أهداف الدولة للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني، ستحدث تغييرات في كل الجوانب، بما في ذلك هيكل الطاقة وطريقة معيشة الشعب.

وأضاف يي أنه في السنوات الأخيرة، ضاعف بنك الشعب الصيني جهوده لتطوير التمويل الأخضر، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية.

ومن المتوقع أن يزداد إصدار السندات الخضراء على مستوى العالم خلال 2023، حيث تعزز المبادرات من قبل الحكومات الكبرى والمؤسسات عبر الوطنية المبيعات، بينما تنمو أشكال أخرى من الديون المرتبطة بالاستدامة بشكل أبطأ.

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