«تويتر» يدفع لصانعي المحتوى نظير الإعلانات

المصدر: دبي - وكالات

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أعلن إيلون ماسك مالك «تويتر»، عن تخصيص خمسة ملايين دولار لصناع المحتوى الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي، إن «تويتر» سيبدأ قريباً دفع مقابل مادي لصنّاع المحتوى، نظير الإعلانات الموجودة في الردود، وتبلغ أول دفعة نحو خمسة ملايين دولار. كما حرص على توضيح الشروط الواجب توافرها في الحسابات التي يمكنها جني الأرباح من «تويتر»، إذ يجب أن يكون حساب صانع المحتوى موثقاً بالعلامة الزرقاء، كما يتيح لأصحاب الحسابات الموثقة الاطلاع على هذه الإعلانات.

وتباينت ردود الأفعال بين متابعي ماسك، فهناك من سخر من الفكرة، موضحاً أنه سيربح أقل من دولار نظير الحصول على العلامة الزرقاء بمقابل مادي، فضلاً عن ترويج المحتوى على «تويتر»، مؤكدين أنها صفقة غير مربحة، مقارنة بمنصة مثل «تيك توك»، التي بدأت نظاماً لمشاركة الأرباح الإعلانية مع صانعي المحتوى في 2020.

وكانت «ميتا» قد دخلت السباق أيضاً، لتوفير ميزة المحتوى المدفوع، إذ أتاح «إنستغرام» إمكانية نشر الفيديوهات الحصرية لبعض المشتركين، دون غيرهم من المستخدمين عامة.

وكان ماسك، قد أعلن عن توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في «تويتر» في فبراير الماضي، وذلك بشرط الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

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