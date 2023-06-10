سيتي جروب تشطب 50 وظيفة في لندن

المصدر: د ب ا

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تعتزم مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية شطب ما يصل إلى 50 وظيفة في فروعها بالعاصمة البريطانية، في أحدث موجة لشطب الوظائف في المجموعة المصرفية.

وقال مصدر مطلع إن الخطة تتضمن شطب 30 وظيفة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية و20 وظيفة في وحدة خدمات الشركات، مضيفا أن شطب الوظائف ضروري من أجل خفض نفقات البنك في ظل ظروف السوق غير المواتية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن سيتي جروب فككت فريقها العالمي الذي يقدم خدمات التحليل والتعليقات على أوضاع أسواق الصرف، مع الخروج من كل من لندن ونيويورك إلى جانب فريق تداول سندات المؤسسات في أمريكا اللاتينية.

يأتي ذلك في حين تواجه بنوك الاستثمار الأمريكية بيئة صعبة بالنسبة لأنشطة إدارة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات العامة الأولية بسبب المخاوف من أوضاع الاقتصاد الكلي في العالم.

يأتي ذلك في حين بدأت مجموعة سيتي جروب شطب مئات الوظائف في وقت سابق من العام الحالي، حيث كان قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الأشد تأثرا.

وتمثل الوظائف التي تقرر شطبها أقل من 1% من إجمالي عدد العاملين في سيتي جروب البالغ 240 ألف موظف بحسب مصادر مطلعة.



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