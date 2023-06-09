النفط ينخفض بضغط ضعف آفاق الطلب

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل أمس بعد أن تغلب ضعف الطلب وتقرير عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق بشأن صادرات النفط على التوقعات بتراجع المعروض السعودي وتوقف محتمل لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض النفط بعد تقرير إخباري نقل عن مصادر أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت يخفف بعض العقوبات عن طهران مقابل خفضها تخصيب اليورانيوم.

وخلال التعاملات انخفضت أسعار خام برنت 2.20 دولار أو 2.86 % إلى 74.64 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة 3 دولارات. كما هبط خام غرب تكساس الأمريكي 2.40 دولار أو 3.3 % إلى 70.12 دولاراً.

وأعاد أمر تنفيذي أمريكي صدر في 2018 العقوبات التي تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015. وأشار تقرير إلى أنه سيُسمح لطهران بتصدير نحو مليون برميل من النفط يومياً والحصول على دخلها والأموال المجمدة الأخرى في الخارج مقابل وقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم.

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