استقرار الأسهم الأوروبية

المصدر: لندن - رويترز

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سجلت الأسهم الأوروبية أداءً فاتراً، أمس، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الحساسة لأسعار الفائدة وسط توقعات بأن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مجدداً، كما ألقى تراجع حاد في سهم فودافون بظلاله على قطاع الاتصالات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغير يذكر مع انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة. وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني خسائر المؤشرات الإقليمية الأخرى مع تعرض شركات السلع الاستهلاكية مثل يونيليفر ومجموعة ريكيت بنكيزر المعتمدة على التصدير لضغوط مع ارتفاع الجنيه الإسترليني حوالي 0.9 % في ظل توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بعدما أظهرت تقديرات أن من المنتظر أن يظل التضخم في بريطانيا مرتفعاً هذا العام.

وألقت المخاوف من احتمال أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع المقبل بموقفه الخاص بتشديد السياسة النقدية بظلالها على الأسهم.

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