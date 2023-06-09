استطلاع: إقبال متسارع على سوق العمل البريطاني

المصدر: (لندن- د ب أ)

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أظهر استطلاع أن سوق العمل البريطاني يشهد زيادة في عدد الراغبين في العمل بأسرع وتيرة في العامين ونصف العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «كيه بي إم جي»، واتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني، أن هناك المزيد من الأشخاص المتاحين للعمل، فيما تتحدث الشركات عن العمالة الزائدة وبطء في التوظيف.

وتوافقت الأرقام مع البيانات الرسمية التي تشير إلى أن ضغوط التضخم في سوق العمل ربما بدأت تنحسر، في إشارة إيجابية لصناع السياسات في البنك المركزي البريطاني، الذين يساورهم القلق من بداية الدخول في دوامة ارتفاع الأجور والأسعار.

ويتوقع البنك المركزي زيادة معدلات البطالة في الشهور المقبلة، فيما تسهم معدلات الفائدة المرتفعة في بطء أداء الاقتصاد بشكل كبير.

وسيوضح أحدث استطلاع يجريه اتحاد التوظيف والتشغيل، التوقعات عن بيانات سوق العمل الأسبوع المقبل من مكتب الإحصاء الوطني. وأظهرت بيانات الشهر الماضي، أن عدد الموظفين المدرجين في الكشوف تراجع بواقع 136 ألفاً في أبريل، وهو أول تراجع منذ فبراير 2021، وانضم 156 ألف شخص آخر مجدداً لسوق العمل.

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