ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

المصدر: أمستردام - د ب أ

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أدى تمديد وقف تشغيل إحدى منشآت الغاز الطبيعي في النرويج وموجة الحر الوشيكة في أغلب مناطق أوروبا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في القارة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقود القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت بنسبة 11 % أمس لتواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت بلومبرج أن أعمال الصيانة السنوية لحقل غاز أورمن لانج النرويجي ستستمر حتى أوائل الشهر المقبل، بزيادة أسبوع عن التقديرات السابقة لشركة جاسكو المشغلة للحقل.

كما تقرر تمديد وقف تشغيل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في النرويج حتى الأسبوع المقبل. وقالت شركة إنسبايرد إنيرجي للاستشارات، إن منحى أسعار عقود الغاز قصيرة الأجل والموسمية شهد بعض التحركات الصعودية، أمس، في ظل المخاوف من احتمالات تمدد انقطاعات إنتاج الغاز في النرويج.

وتأتي انقطاعات الغاز فيما تستعد فيه مناطق عديدة في أوروبا لاستقبال موجة حارة، ستؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء في القارة، ما يعني زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد. وارتفع سعر الغاز الهولندي 11 % إلى 29.35 يورو لكل ميجاوات/‏ ساعة تسليم الشهر المقبل، وارتفع سعر الغاز البريطاني بالنسبة نفسها.

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