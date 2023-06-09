محكمة أوروبية: الناقلات غير ملزمة بتعويض من ألغيت رحلات لهم في كورونا

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

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قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأنه لا يمكن للركاب الذين حجزوا وسددوا مقابل رحلات للعودة إلى بلادهم خلال جائحة كورونا الحصول على تعويض من شركات الطيران.

وكان زوجان نمساويان قد رفعا هذه القضية، حيث تم إلغاء رحلة عودتهما من موريشيوس إلى فيينا في بداية جائحة كورونا في مارس 2020.

وبدلاً من ذلك، سافرا على متن رحلة نظمتها وزارة الخارجية النمساوية، ودفعا مقابلها 500 يورو (536 دولاراً) للفرد. والرحلة كانت تقوم بها شركة الطيران نفسها في الموعد ذاته الذي كان من المقرر أن يسافرا فيه.

وقال الزوجان إنهما دفعا مرتين مقابل رحلة العودة، وطلبا من الشركة أن تعيد لهما 1000 يورو، قاما بدفعها مقابل رحلة العودة. وأشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إلى أن الرحلات التجارية فقط هي التي تندرج تحت القانون الأوروبي بشأن حقوق ركاب الرحلات الجوية، الذي يضع قواعد من أجل إعادة حجز الرحلات وإلغائها.

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