ارتفاع الذهب 1 % ينعش توقعات وقف رفع الفائدة

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب 1 % أمس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة عدد الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يعزز التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً.

وخلال التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 %، إلى 1960.19 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 %، إلى 1974.40 دولاراً. وسجل عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعاً كبيراً الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل، مع تزايد مخاطر الركود. وتراجع مؤشر الدولار بعد صدور البيانات 0.4، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع، أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت توقعات المشاركين في سوق المال إلى 76 %، من 66 % تقريباً في وقت سابق، بألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل. ويشكل انخفاض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة ضغطاً على الدولار وسندات الخزانة، ويزيد من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 %، إلى 23.97 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.4%، إلى 1014.31 دولاراً، كما هبط البلاديوم 0.5%، إلى 1381.41 دولاراً.

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