طلبات إعانات البطالة بالولايات المتحدة الأعلى منذ أكتوبر 2021

المصدر: (نيويورك - أ ب)

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ارتفع عدد المواطنين الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. لكن سوق العمل الأمريكية لا تزال أحد أقوى قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أمس، أن طلبات الأمريكيين للحصول على إعانة بطالة وصلت إلى 261 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو بزيادة قدرها 28 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد تقدم 233 ألف أمريكي بطلبات الحصول على إعانة.

وتعكس إعانات البطالة الأسبوعية معدلات التسريح عن العمل في الولايات المتحدة. ارتفع المتوسط المتحرك لطلبات إعانات البطالة طيلة أربعة أسابيع بمقدار 7500 ألف ليصل إلى 237.250. وفي العموم، يحصل 1.76 مليون أمريكي على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي بيوم 27 مايو الماضي.

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