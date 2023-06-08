طلبات إعانة البطالة في أمريكا ترفع أسعار الذهب

المصدر: د ب ا

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بعد التراجع الحاد لسعر الذهب أمس، ارتفع السعر في تعاملات اليوم الخميس على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة اليوم.

وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 20ر20 دولارا أو بنسبة 1% إلى 60ر1978 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل، بعد تراجعه أمس بمقدار 10ر23 دولارا أو بنسبة 2ر1% إلى 40ر1958 دولارا للأوقية أمس.

جاء ارتفاع السعر اليوم بعد صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي سجلت ارتفاعا كبيرا مما يهدأ المخاوف من الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي في ظل تزايد إعلانات شطب الوظائف.

وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة ارتفع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 3 يونيو الحالي بمقدار 28 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 261 ألف طلب، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يوليو 2021، وتجاوزت توقعات كل المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم الذين توقعوا ارتفاع العدد إلى 235 ألف طلب مقابل 232 ألف طلب وقفا للبيانات الأولية في الأسبوع السابق.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجعا طفيفا في مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر0%، بعد استقراره خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

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