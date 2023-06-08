ارتفاع العجز التجاري في فرنسا في أبريل

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات مكتب الجمارك أمس الأربعاء ارتفاع العجز التجاري في فرنسا في بداية الربع الثاني، حيث تراجعت الصادرات في ظل ارتفاع الواردات.

وارتفع العجز التجاري إلى 71ر9 مليارات يورو (4ر10 مليارات دولار) في أبريل الماضي مقارنة بـ 39ر8 مليارات دولار في مارس الماضي.

وكان حجم العجز قد سجل 3ر13 مليار يورو خلال أبريل

وتراجعت الصادرات بنسبة 0ر1% مقارنة بآذار/مارس الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4ر1%.

وارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 2ر8% في أبريل الماضي، وسجلت الواردات خلال نفس الفترة زيادة أبطأ بلغت نسبتها 2ر0%.

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