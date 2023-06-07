على خلاف التوقعات .. بنك كندا المركزي يرفع سعر الفائدة

المصدر: د ب ا

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أعلن بنك كندا المركزي اليوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية على خلاف التوقعات، مشيرا إلى النمو المفرط للاقتصاد كأحد أسباب زيادة الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لجنة السياسة النقدية برئاسة تيف ماكليم محافظ البنك المركزي قررت زيادة الفائدة الرئيسية إلى 75ر4% وهو أعلى مستوى لها منذ 2001، مشيرة إلى أن محللا واحدا من بين 5 محللين استطلعت رأيهم هو الذي توقع هذه الخطوة.

وقال البنك المركزي في بيان "بشكل عام الطلب المفرط في الاقتصاد يبدو أنه سيظل لفترة أطول من التوقعات".

وارتفع العائد على السندات الكندية ذات العامين عقب إعلان زيادة أسعار الفائدة ليصل إلى 571ر4 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007. وارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي إلى 3347ر1 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

وذكر البنك المركزي الكندي أن السياسة النقدية ليست متشددة بما يكفي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، مشيرا إلى تراكم الأدلة التي تشمل نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي وارتفاع معدل التضخم وازدهار نشاط قطاع الإسكان.

جاءت خطوة البنك المركزي الكندي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسي أمس بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي ليصل إلى 1ر4%، محذرا من ارتفاعات محتملة أخرى.

وجاء ذلك بعد وصول معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى أعلى من المتوقع ليسجل 8ر6% في الربع الأول من العام الحالي.

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