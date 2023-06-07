إيرباص تسلم 63 طائرة خلال الشهر الماضي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة إيرباص خلال مايو الماضي 63 طائرة وهو ما يزيد على عدد الطائرات التي سلمتها في أي شهر آخر منذ بداية العام الحالي رغم استمرار أزمة نقص المكونات.

وخلال ابريل الماضي سلمت الشركة الأوروبية 54 طائرة وفي مارس سلمت 61 طائرة.

في الوقت نفسه، مازالت الشركة بعيدة للغاية عن المعدل المطلوب للوصول إلى العدد المستهدف تسليمه من الطائرات خلال العام الحالي ككل وهو 720 طائرة، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 244 طائرة فقط، بما يعادل نحو ثلث إجمالي العدد المستهدف للعام.

في المقابل تلقت الشركة طلبيات جديدة لشراء 17 طائرة مع إخطارات بإلغاء طلبيات لشراء 17 طائرة أيضا خلال الشهر الماضي.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز