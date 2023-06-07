الضغوط تتواصل على العملات المشفرة

المصدر: (دبي - وكالات)

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تواصلت الضغوط على العملات المشفرة وحولت أداءها إلى الانخفاض خلال تعاملات، أمس، عقب إعلان المنظمين الأمريكيين قائمة اتهامات بحق اثنتين من أكبر بورصات العملات الافتراضية في العالم. وانخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 3.35 % إلى 25893 دولاراً بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 26811 دولاراً. وتراجعت قيمة عملة الإيثريوم أيضاً بنسبة 2.20 % إلى 1829 دولاراً، فيما هبطت الريبل بنسبة 3.70 % إلى 51.21 سنتاً.

وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.65 % إلى 1.09 تريليون دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفع حجم التداولات في الفترة نفسها بنسبة 68.20 % إلى 48.85 مليار دولار.

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