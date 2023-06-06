تقسيم سيكويا كابيتال الأمريكية للاستثمار إلى 3 شركات

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة الاستثمار المالي الأمريكية سيكويا كابيتال اعتزامها تقسيم أنشطتها على مستوى العالم إلى ثلاث شركات مع فصل انشطتها في الولايات المتحدة والصين في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين بكين وواشنطن.

وبحسب بيان رسمي، فإن الشركة التي عرفت بدعمها المبكر لشركات الإنترنت مثل جوجل وإنستغرام وبعض شركات الإنترنت الصينية الكبرى، ستنقسم إلى شراكات مستقلة وشركات منفصلة وتعمل تحت علامات تجارية مختلفة قبل نهاية مارس من العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان صحفي صادر عن الشركة وموقع من رؤسائها الإقليميين رويلوف بوتا ونيل شين وشايلندرا سينج: "أصبحت إدارة هذه الاستثمارات غير المركزية العالمية أشد تعقيدا... وأدى هذا إلى جعل أداء الوظائف المكتبية بطريقة مركزية عبئا أكثر من ميزة".

وعلى مدى سنوات، تدير سيكويا استثمارات في شركات التكنولوجيا على جانبي المحيط الهادئ وتستثمر أموال مؤسسات الوقف والتقاعد الأمريكية في الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة والصين وهما أكبر سوقين للإنترنت في العالم.

ولكن الفترة الأخيرة شهدت تشديدا في القيود والقواعد المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا من جانب كل من بكين وواشنطن، ووجدت الشركة صعوبة في مواصلة عملها بالآليات الحالية في البلدين.

وتعتبر سيكويا مظلة لثلاث علامات تجارية تعمل بشكل مستقل بدرجة كبيرة واحدة تركز على الصين والأخرى على الولايات المتحدة وأوروبا والثالثة على الهند وجنوب شرق آسيا.

وسيحتفظ فرع الشركة في الصين باسمه الموجود باللغة الصينية مع تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلى "هونغ شان"، في حين سوف يتم تغيير اسم شركة "سيكويا الهند وجنوب شرق آسيا" التي تدير استثمارات بقيمة 2ر9 مليارات دولار في 13 صندوق استثمار إلى " بيك إكس.في بارتنرز" في إشارة إلى الاسم الإقليمي لقمة جبل إفرست أعلى جبل في العالم.

وسيظل فرع الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا باسم سيكويا كابيتال. وستعمل شركتا سيكويا هيرتيدج وسيكويا كابيتال جلوبال إيكويتيز تحت اسم سيكويا.

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