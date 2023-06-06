سيرف أير الأمريكية للطيران تعتزم إدراج أسهمها في البورصة مباشرة

المصدر: د ب ا

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بدأت شركة الطيران الأمريكية سيرف اير موبيلتي إجراءات إدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية مباشرة، لتكون أول شركة كبيرة يتم طرحها للتداول في الولايات المتحدة منذ 2021.

جاء إعلان شركة الطيران الإقليمية اعتزامها إدراج أسهمها في البورصة، ليؤكد التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء عن تعاون سيرف اير مع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي لإدراج أسهمها في البورصة.

وتعتزم الشركة الموجود مقرها في مطار هاوثورن البلدي في منطقة لوس أنجليس طرح أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز إس.آر.إف.إم.

وبعد الإدراج، سيظل ليام فايد الشريك المؤسس مع شركة ساوثرن أيروايز كورب أكبر مساهم في الشركة بحصة قدرها 7ر8% ويليه الشريك المؤسس سودين شاهاني بحصة قدرها 3ر7% بحسب البيانات الرسمية المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

يذكر أن سيرف أير سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي خسائر صافية بقيمة 6ر20 مليون دولار وإيرادات بقيمة 5ر5 ملايين دولار، مقابل خسائر صافية بقيمة 6ر10 ملايين دولار وإيرادات بقيمة 8ر4 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن سيرف أير تعمل على تحقيق الريادة في مجال تشغيل الطائرات الهجين التي تعمل بمحركات وقود تقليدي وكهربائية والطائرات الكهربائية كليا. وحذرت الشركة من أن خططها لتحقيق هذا الهدف يمكن أن تواجه صعوبات أو حتى تفشل تماما.

وقالت الشركة في العام الماضي إنها قدمت بشكل سري مسودة إلى السلطات الأمريكية للإدراج المباشر لأسهمها في البورصة عقب فشل صفقة اندماجها التي كانت تقدر قيمتها بنحو 42ر1 مليار دولار.

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