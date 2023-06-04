«أوبك+» تعلن مستويات جديدة لإنتاج النفط

المصدر: وام

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اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وغير الأعضاء فيها «أوبك+»، الذي عُقد اليوم في فيينا، على تعديل مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام إلى 40.46 مليون برميل في اليوم، بدءاً من الأول من يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024.

كما اتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة تأكيد وتمديد ولاية لجنة الرصد الوزارية المشتركة وأعضائها لإجراء استعراض دقيق لظروف سوق النفط العالمية ومستويات إنتاج النفط ومستوى التوافق.

وأكد المشاركون الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة التامة، وتأييد مفهوم التعويض من جانب البلدان التي تنتج أعلى من مستوى الإنتاج المطلوب، وفقاً لمستويات إنتاجها المقررة بالفعل.

وأقر المشاركون عقد الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين لأوبك وخارجها الموافق يوم 26 نوفمبر 2023 في فيينا.

وجاء هذا الاتفاق في ضوء الالتزام المستمر للبلدان المشاركة في أوبك وغير الأعضاء فيها في إعلان التعاون لتحقيق وإدامة سوق نفط مستقر، وتقديم إرشادات طويلة الأجل للسوق، وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في توخي الحذر والاستباقية الذي اعتمدته باستمرار أوبك والبلدان المشاركة من خارجها في إعلان التعاون.

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